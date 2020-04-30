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Польские консульства в Украине возобновляют выдачу виз

Киев • УНН

 • 42905 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине с 4 мая польские консульские учреждения возобновляют выдачу виз. В начальный период будут выдавать только визы для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный сайт Республики Польша.

Польские консульства в Украине возобновляют выдачу виз

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок. В связи с этим от 30 апреля заявители, которые имеют соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что прием заявителей с другой целью чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов осуществляться не будет.

Заявители, которые зарегистрируются в системе e-konsulat должны соблюдать следующие правила:

▪️ с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, нужно приходить только в определенное время;
▪️ распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу на которой указана дата и время приема в консульстве;
▪️ подготовить все необходимые документы;
▪️ ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию минимум 1,5 м от других лиц;
▪️ вход в консульство возможен только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;
▪️ входя в консульство при себе можно иметь только пакет документов, а все другие личные вещи, в том числе сумки и шарики нужно оставить перед входом.

Напомним, консульские учреждения Украины по всему миру временно прекратили выдачу виз для иностранцев, а также прием граждан через карантинные меры в связи с распространением угрозы коронавируса.

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