Консульство Украины в Милане 25 мая возобновит работу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Консульство Украины в Милане возобновляет свою работу с 25 мая, введены требования для пребывания в помещении консульства, в частности, соблюдение дистанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook консульства Украины в Милане.
С 25 мая генеральное консульство Украины в Милане восстанавливает прием граждан. До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте", - говорится в сообщении.
Так, для посетителей прописали требования по пребыванию в помещении консульства:
- использование защитных масок и, по возможности, перчаток;
- соблюдение необходимой безопасности дистанции (не менее 1 метра), как в помещении консульства, так и снаружи;
- максимальное одновременное количество посетителей в помещении консульства: 1 человек/1 семья на каждом из 5 окошек/ мест приема.
"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в пребывании заявителя в помещении консульства и может прекратить прием к восстановлению необходимого противовирусного режима", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине с 4 мая польские консульские учреждения возобновляют выдачу виз. В начальный период будут выдавать только визы для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ.