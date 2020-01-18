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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Консул відвідав в російській колонії кримчанина Дудку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Виконувач обов’язків генерального консула України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав засудженого в окупованому Севастополі у "справі українських диверсантів" Володимира Дудку в колонії №11 Ставропольського краю Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

Консул відвідав в російській колонії кримчанина Дудку

"У колонію №11 він прибув напередодні Нового року – 29 грудня, 10 днів пробув на карантині. Розповідав, що в колонії його поставили на дієту. Іноді буває "стрибає" тиск, тонометр поки що не віддали", – пояснив Малишевський.

За його словами, Дудка часто відвідує церкву на території колонії. "Каже, що дуже сумує за онукою, передає всім привіт: родичам, правозахисникам в Києві, колишньому політв’язню Євгену Панову", – додав консул.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

Українські Національні Новини

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