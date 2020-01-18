Консул посетил в российской колонии крымчанина Дудку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Исполняющий обязанности генерального консула Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил осужденного в оккупированном Севастополе по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудку в колонии №11 Ставропольского края России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крим.Реалии.
"В колонию №11 он прибыл накануне Нового года - 29 декабря, 10 дней пробыл в карантине. Рассказывал, что в колонии его поставили на диету. Иногда бывает "прыгает" давление, тонометр пока не отдали", - пояснил Малышевский.
По его словам, Дудка часто посещает церковь на территории колонии. "Говорит, что очень скучает по внучке, передает всем привет: родственникам, правозащитникам в Киеве, бывшему политзаключенному Евгению Панову", - добавил консул.
9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в подготовке диверсий в аннексированном Крыму по заказу украинской разведки.
Севастопольский городской суд 4 апреля этого года приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф. Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.