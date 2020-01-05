Справа "українських диверсантів": Дудку і Бессарабова етапували у Ставропольський край
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Засуджених у справі "українських диверсантів" до 14 років позбавлення волі Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували до Ставропольського краю Росії у жахливих умовах та помістили в різні колонії. Про це повідомляється на сторінці "Свободу в'язням Кремля" у Facebook, передає УНН.
“Засуджених у справі „українських диверсантів“ Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували на територію РФ у Ставропольський край та помістили в різні колонії”, — йдеться у повідомленні.
Так, Олексія Бессарабова доставили в колонію № 1 Ставропольського краю. У той час, як Володимира Дудку, за словами правозахисників, етапували в колонію № 11 Ставропольського краю.
Син Вололимира Ілля Каверников розповів, що батько перебував у жахливих умовах при етапуванні, через що у нього значно погіршився стан здоров’я.
“У нього підвищився тиск — 100 на 170. Через холод та постійні переміщення у спецвагонах і автозаках загострились хронічні хвороби, які проявилися після арешту”, — розповів син.
Він також зазначив, що на етапі до П’ятигорська Володимир разом з іншими ув’язненими більше трьох годин мерз в автозаку, потім ще шість годин його тримали “в карантині”, де теж холодно, бо чекали, поки їх розподілять по камерах.
“У СІЗО П’ятигорська він пробув три тижні”, — додав син в’язня Кремля.
Як раніше повідомляв УНН, політв’язня Дудку етапують в колонію в Ставропольському краї. Зазначалось, що з великою долею ймовірності Бессарабова також доставлять в одну з колоній Ставропольського краю.
Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в нібито підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.
Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці — в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову — в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Після чого Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.
Також нагадаємо, українські політв’язні перебували в Сімферопольському СІЗО, після того, як їх етапували з Росії. Ще в кінці листопада повідомлялося, що засуджених вивезли з Криму і їх етапування триває вже майже місяць.