Справа "українських диверсантів": Дудку і Бессарабова етапували у Ставропольський край

КИЇВ. 5 січня. УНН. Засуджених у справі "українських диверсантів" до 14 років позбавлення волі Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували до Ставропольського краю Росії у жахливих умовах та помістили в різні колонії. Про це повідомляється на сторінці "Свободу в'язням Кремля" у Facebook, передає УНН.