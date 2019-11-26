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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108874 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100776 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Осужденных Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированого Крыма в Россию

Осужденных Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированого Крыма в Россию

Киев  •  УНН

 • 10537 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Осужденных на 14 лет колонии по "делу украинских диверсантов" крымчан Владимира Дудку и Алексея Бессарабова вывезли из оккупированого Крыма и везут в Краснодар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

"Осужденных российским судом по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова вывезли из Симферопольского СИЗО в российский Краснодар", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что о перевозке рассказал сын Владимира Дудки - Илья Каверник.

"Недавно их этапировали в Краснодар для дальнейшего отбывания в колонию. В какую именно - неизвестно. Вывезли их в воскресенье-понедельник", - сказал Илья Каверник.

Ранее адвокат Оксана Железняк сообщила, что политзаключенные Дудка и Бессарабов будут отбывать наказание в России.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликов и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в якобы подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил Дудку и Бессарабова до 14 лет тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После чего Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабов.

Также напомним, украинские политзаключенные находились в Симферопольском СИЗО, после того, как их этапировали из России. Их транспортировка продолжалось почти месяц, а состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось.

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