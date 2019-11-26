Засуджених Дудку та Бессарабова вивезли із окупованого Криму в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Засуджених на 14 років колонії у "справі українських диверсантів" кримчан Володимира Дудку і Олексія Бессарабова вивезли з окупованого Криму і везуть в Краснодар. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
"Засуджених російським судом у "справі "українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова вивезли з Сімферопольського СІЗО в російський Краснодар", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що про перевезення розповів син Володимира Дудки – Ілля Кавернік.
"Нещодавно їх етапували в Краснодар для подальшого відбування в колонію. У яку саме – невідомо. Вивезли їх у неділю-понеділок", – сказав Ілля Кавернік.
Раніше адвокат Оксана Железняк повідомила, що політв’язні Дудка і Бессарабов будуть відбувати покарання в Росії.
Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили у, нібито, підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.
Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці — в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову — в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Після чого Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.
Також нагадаємо, українські політв’язні перебували в Сімферопольському СІЗО, після того, як їх етапували з Росії. Їх транспортування тривало майже місяць, а стан здоров’я Володимира Дудки погіршився.