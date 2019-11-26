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Засуджених Дудку та Бессарабова вивезли із окупованого Криму в Росію

Засуджених Дудку та Бессарабова вивезли із окупованого Криму в Росію

Київ • УНН

 • 10538 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Засуджених на 14 років колонії у "справі українських диверсантів" кримчан Володимира Дудку і Олексія Бессарабова вивезли з окупованого Криму і везуть в Краснодар. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

"Засуджених російським судом у "справі "українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова вивезли з Сімферопольського СІЗО в російський Краснодар", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що про перевезення розповів син Володимира Дудки – Ілля Кавернік.

"Нещодавно їх етапували в Краснодар для подальшого відбування в колонію. У яку саме – невідомо. Вивезли їх у неділю-понеділок", – сказав Ілля Кавернік.

Раніше адвокат Оксана Железняк повідомила, що політв’язні Дудка і Бессарабов будуть відбувати покарання в Росії.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили у, нібито, підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці — в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову — в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Після чого Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

Також нагадаємо, українські політв’язні перебували в Сімферопольському СІЗО, після того, як їх етапували з Росії. Їх транспортування тривало майже місяць, а стан здоров’я Володимира Дудки погіршився. 

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