Засуджених Дудку та Бессарабова вивезли із окупованого Криму в Росію

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Засуджених на 14 років колонії у "справі українських диверсантів" кримчан Володимира Дудку і Олексія Бессарабова вивезли з окупованого Криму і везуть в Краснодар. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".