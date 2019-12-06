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Політв'язня Дудку етапують в колонію в Ставропольському краї

Політв'язня Дудку етапують в колонію в Ставропольському краї

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Засуджений російським судом до 14 років колонії севастополець Володимир Дудка відбуватиме незаконне покарання в одній з колоній Ставропольського краю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Після вступу вироку суду в законну силу відповідно до частини 4 статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації засуджений Дудка В.М. підлягає направленню до виправної установи Ставропольського краю", - йдеться у відповіді російського омбудсмена українській колезі, на текст якого посилається група.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова не уточнила, в яку саме колонію буде етапований Дудка, а також чи буде відбувати покарання в одній з колоній Ставропольського краю Росії другий засуджений у цій "справі" Олексій Бессарабов.

Однак, за інформацією Кримської правозахисної групи, з великою долею ймовірності Бессарабов також буде доставлений в одну з колоній Ставропольського краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Денисова попросила генконсула встановити місцезнаходження етапованих Дудки і Бессарабова

У Ставропольському краї розташовані вісім колоній, два слідчих ізолятори, а також одна лікувально-виправна установа. Засуджені українці Дудка і Бессарабов, за інформацією Кримської правозахисної групи, будуть доставлені в колонію № 1 або в колонію № 11.

Станом на 5 грудня 2019 року ці фірми знаходяться на етапі.

Нагадаємо, на початку жовтня в колонію № 1 Ставропольського краю був доставлений Рустем Абільтаров, засуджений за першою бахчисарайською "справою Хізб ут-Тахрір". У вересні 2018 року в колонію № 6 Ставропольського краю був етапований Геннадій Лімешко, засуджений у "справі українських диверсантів".

Крім того, російський омбудсмен в своїй відповіді пояснила, що в серпні цього року Володимира Дудку ознайомили з результатами медичного обстеження, яке проводилося в лікарні імені Семашка в Сімферополі в жовтні минулого року. Однак, як повідомляв раніше син Дудки Ілля Кавернік, ні його батько, ні адвокати не отримували на руки результати медобстеження.

Кавернік передбачає, що в даному випадку адміністрація СІЗО № 1 Сімферополя ввела Тетяну Москалькову в оману. Російський омбудсмен в своїй відповіді також уточнила, що "в даний час стан здоров'я Дудки В.М. оцінюється як задовільний".

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в нібито підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в'язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці - в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову - в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Після чого Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.
Також нагадаємо, українські політв'язні перебували в Сімферопольському СІЗО, після того, як їх етапували з Росії. Ще в кінці листопада повідомлялося, що засуджених вивезли з Криму і їх етапування триває вже майже місяць.

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