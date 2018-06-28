Конституцію не можна змінювати під конкретних осіб – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Конституцію України не можна змінювати на догоду поточній політичній кон’юнктурі. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає кореспондент УНН.
“Політична еліта України, на мою думку, достатньо нешанобливо ставиться і не дуже обережно поводиться з Конституцією, що й стало однією з причин тих криз і випробувань, які випали на долю нашої держави. Впевнений, що це має стати дуже серйозним уроком для нинішніх і майбутні політиків. Не можна політичну систему, форму правління, державний устрій змінювати на догоду поточній політичній кон’юнктурі. Не можна змінювати Конституцію під конкретних осіб — це Основний закон України”, — наголосив він.
Президент наголосив, що докорінні зміни до Конституції “мають визріти, щоб не виглядати скоростиглими і кон’юнктурними”.
“І ще дуже головне — перед нами має бути відкрита дорога на 300 голосів у Раді. Чітко дотримуватися процедур змін до Конституції. Їх встановив Основний закон, а ми маємо чітко їм слідувати”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.