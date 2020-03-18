Конституційний суд розглядатиме справи на закритих пленарних засіданнях під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Конституційний Суд на період запровадження карантину продовжує розглядати справи на закритих пленарних засіданнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КСУ.
“Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року „Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19“ Конституційний Суд України скасував низку масових заходів, водночас розгляд справ у Суді продовжується. Так, на період введення карантину з метою запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції Суд розглядатиме справи на закритих частинах пленарних засіданнях”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Рада суддів України просила людей утриматись від відвідування судових засідань.