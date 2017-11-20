Коноплянку визнано одним із кращих футболістів матчу з "Гамбургом"

У зустрічі з "Гамбургом" наш співвітчизник отримав оцінку 7,8 балів – 4 місце серед усіх футболістів обох команд. Краще за Коноплняку на думку видання зіграли лише троє футболістів "кобальтових" – Налдо (9,1), Даніель Каліджгурі (8,2) та Макс Маєр (7,9).

Відзначимо, що найвищий бал у складі "Гамбургу" отримав центр бек Пападопулос – 7,4.

Нагадаємо, що Коноплянка взяв участь у двох голах "Шальке", заробивши пенальті, та віддав результативний пас.