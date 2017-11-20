Коноплянку визнано одним із кращих футболістів матчу з "Гамбургом"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Гравець збірної України з футболу та ФК "Шальке" Євген Коноплянка удостоївся високої оцінки за підсумком поєдинку 12 туру Бундесліги, повідомляє УНН з посиланням на портал WhoScored.
У зустрічі з "Гамбургом" наш співвітчизник отримав оцінку 7,8 балів – 4 місце серед усіх футболістів обох команд. Краще за Коноплняку на думку видання зіграли лише троє футболістів "кобальтових" – Налдо (9,1), Даніель Каліджгурі (8,2) та Макс Маєр (7,9).
Відзначимо, що найвищий бал у складі "Гамбургу" отримав центр бек Пападопулос – 7,4.
Нагадаємо, що Коноплянка взяв участь у двох голах "Шальке", заробивши пенальті, та віддав результативний пас.