Коноплянка признан одним из лучших футболистов матча с "Гамбургом"

Во встрече с "Гамбургом" наш соотечественник получил оценку 7,8 балла - 4 место среди всех футболистов обеих команд. Лучше Коноплняку по мнению издания сыграли только трое футболистов "кобальтовых" - Налдо (9,1), Даниэль Калиджгури (8,2) и Макс Майер (7,9).

Отметим, что самый высокий балл в составе "Гамбурга" получил центр бэк Пападопулос - 7,4.

Напомним, что Коноплянка принял участие в двух голах "Шальке", заработав пенальти, и отдал результативный пас.