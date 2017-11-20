Коноплянка признан одним из лучших футболистов матча с "Гамбургом"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Игрок сборной Украины по футболу и ФК "Шальке" Евгений Коноплянка удостоился высокой оценки по итогам поединка 12 тура Бундеслиги, сообщает УНН со ссылкой на портал WhoScored.
Во встрече с "Гамбургом" наш соотечественник получил оценку 7,8 балла - 4 место среди всех футболистов обеих команд. Лучше Коноплняку по мнению издания сыграли только трое футболистов "кобальтовых" - Налдо (9,1), Даниэль Калиджгури (8,2) и Макс Майер (7,9).
Отметим, что самый высокий балл в составе "Гамбурга" получил центр бэк Пападопулос - 7,4.
Напомним, что Коноплянка принял участие в двух голах "Шальке", заработав пенальти, и отдал результативный пас.