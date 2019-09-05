Коноплянка заявив про на нестачу кондицій перед матчами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Півзахисник Євген Коноплянка розповів про власний стан після приїзду в табір збірної України напередодні ігор з Литвою та Нігерією, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
“Кондицій не вистачає, потрібно над фізикою попрацювати. А техніка — техніку не прогуляв, тому все нормально в цьому плані. Нічого страшного, пару днів — і буде все відмінно. Я зараз з порожньою головою буду отримувати задоволення від гри, як у збірній, так і клубі”, — зізнався колишній футболіст “Севільї” та “Шальке”.
Як повідомлялося, Коноплянка в заключний день трансферного вікна у Європі перейшов із “Шахтаря” в “Шальке”.