Коноплянка заявил о нехватке кондиций перед матчами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Полузащитник Евгений Коноплянка рассказал о собственном состоянии после приезда в лагерь сборной Украины накануне игр с Литвой и Нигерией, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
“Кондиций не хватает, нужно над физикой поработать. А техника — технику не прогулял, поэтому все нормально в этом плане. Ничего страшного, пару дней — и будет все отлично. Я сейчас с пустой головой буду получать удовольствие от игры, как в сборной, так и клубе”, — признался бывший футболист “Севильи” и “Шальке”.
Как сообщалось, Коноплянка в заключительный день трансферного окна в Европе перешел из “Шахтера” в “Шальке”.