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Конгресмени США пообіцяли допомогти українській армії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні в оборонному відомстві відбулася зустріч Міністра оборони України Степана Полторака з делегацією Конгресу США, в рамках якої представники конгресу запевнили у продовженні підтримки української армії. Про це повідомляє прес-служба урядового порталу, передає УНН.

Конгресмени США пообіцяли допомогти українській армії

В рамках діалогу сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та світі, зростаючий масштаб загроз з боку РФ, а також актуальні питання подальшого двостороннього оборонного співробітництва між Україною та США.

Як повідомили у прес-центрі, Степан Полторак ознайомив членів американської делегації з попередніми результатами та перспективами реформ в Україні та вітчизняному оборонному відомстві. Окремо він наголосив на важливості допомоги, яку наша держава отримує від своїх стратегічних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки.

"В умовах, коли агресивні військові авантюри Кремля продовжують впливати на національну економіку та забирати життя українців, нам потрібна підтримка обох палат Конгресу США для продовження успішної політики санкцій проти країни-агресора. Хочу висловити вдячність конгресменам із обох палат Конгресу США, Уряду США, американському народові за послідовну політичну, фінансову, дорадчу та матеріально-технічну підтримку України", – сказав Міністр оборони України.

У свою чергу представники Конгресу США запевнили українську сторону у продовженні політики підтримки України в боротьбі за територіальну цілісність, незалежність, а також прагненні до подальшої євроатлантичної інтеграції.

Як зазначається, глава американської делегації, сенатор Конгресу США Майк Крейпоу наголосив на важливості спільних зусиль щодо побудови стабільного безпекового середовища у регіоні та подальшої підтримки України.

Як повідомляв УНН, вчора чотири сенатори і два конгресмени США прибули до Києва, щоб поспілкуватись з українськими високопосадовцями про партнерство між Україною та США.

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