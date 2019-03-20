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Чотири сенатори і два конгресмени США прибули до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Чотири сенатори і два конгресмени США прибули до Києва, щоб поспілкуватись з українськими високопосадовцями про партнерство між Україною та США. Про це йдеться у повідомленні посольства США у Twitter, передає УНН.

Чотири сенатори і два конгресмени США прибули до Києва

"Чотири сенатори і два конгресмени США прибули сьогодні до Києва, щоб поспілкуватись з українськими високопосадовцями та представниками американського бізнесу про партнерство між Україною та США", - йдеться у повідомленні.

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За даними посольства, Сенатор Майк Крейпо, голова комітету Сенату США з банківських питань, очолює цю впливову делегацію. До неї також входять сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеді, сенатор Деб Фішер, конгресмен Майк Сімпсон та конгресмен Русс Фулчер.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії відвідав Київ та Приазов’я.

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