Віце-президент Єврокомісії відвідає Київ та Приазов’я
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Завтра, 28 лютого, Валдіс Домбровскіс, Віце-президент Європейської Комісії з питань євро і соціального діалогу, відповідальний за фінансову стабільність, фінансові послуги та Союз ринків капіталу, розпочне свій дводенний візит в Україну, передає УНН.
У четвер Віце-президент зустрінеться з Президентом Петром Порошенком, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і Міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Під час перебування в Києві Домбровскіс планує обговорити питання економічної та фінансової співпраці між Євросоюзом та Україною і надання макрофінансової допомоги Україні. Фіскальна політика та управління державними фінансами також стануть предметом обговорення.
У п’ятницю Віце-президент Єврокомісії у знак солідарності з Україною відвідає Приазов’я, де він проведе переговори з регіональними та місцевими органами влади. Також він відвідає місцевий порт у Бердянську та офіційно відкриє фінансовані Євросоюзом дитячий садочок і реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю.
Раніше УНН повідомляв, Клімкін готовий взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі".
Нагадаємо, Волкер заявляв, що Росія не хоче нічого робити для врегулювання конфлікту на Донбасі.