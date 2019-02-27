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Віце-президент Єврокомісії відвідає Київ та Приазов’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Завтра, 28 лютого, Валдіс Домбровскіс, Віце-президент Європейської Комісії з питань євро і соціального діалогу, відповідальний за фінансову стабільність, фінансові послуги та Союз ринків капіталу, розпочне свій дводенний візит в Україну, передає УНН. 

У четвер Віце-президент зустрінеться з Президентом Петром Порошенком, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом і Міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Під час перебування в Києві Домбровскіс планує обговорити питання економічної та фінансової співпраці між Євросоюзом та Україною і надання макрофінансової допомоги Україні. Фіскальна політика та управління державними фінансами також стануть предметом обговорення.

У п’ятницю Віце-президент Єврокомісії у знак солідарності з Україною відвідає Приазов’я, де він проведе переговори з регіональними та місцевими органами влади. Також він відвідає місцевий порт у Бердянську та офіційно відкриє фінансовані Євросоюзом дитячий садочок і реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю.

Раніше УНН повідомляв, Клімкін готовий взяти участь у зустрічі в "нормандському форматі".

Нагадаємо, Волкер заявляв, що Росія не хоче нічого робити для врегулювання конфлікту на Донбасі.




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