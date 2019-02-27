Вице-президент Еврокомиссии посетит Киев и Приазовье

В четверг Вице-президент встретится с Президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и Министром финансов Оксаной Маркаров. Во время пребывания в Киеве Домбровскис планирует обсудить вопросы экономического и финансового сотрудничества между Евросоюзом и Украиной и предоставление макрофинансовой помощи Украине. Фискальная политика и управление государственными финансами также станут предметом обсуждения.

В пятницу вице-президент Еврокомиссии в знак солидарности с Украиной посетит Приазовья, где он проведет переговоры с региональными и местными органами власти. Также он посетит местный порт в Бердянске и официально откроет финансируемые Евросоюзом детский сад и реабилитационный центр для детей с инвалидностью.



Ранее сообщал УНН, Климкин готов принять участие во встрече в "нормандском формате".

Напомним, Волкер заявлял, что Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе.







