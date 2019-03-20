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Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли в Киев

Киев • УНН

 • 10115 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли в Киев, чтобы пообщаться с украинскими чиновниками о партнерстве между Украиной и США. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter, передает УНН.

Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли в Киев

"Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими чиновниками и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США", - говорится в сообщении.

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По данным посольства, Сенатор Майк Крейпо, глава комитета Сената США по банковским вопросам, возглавляет эту влиятельную делегацию. В нее также входят сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, сенатор Деб Фишер, конгрессмен Майк Симпсон и конгрессмен Русс Фулчера.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии посетил Киев и Приазовье.

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