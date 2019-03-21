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Конгрессмены США пообещали помочь украинской армии

Киев • УНН

 • 14223 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в оборонном ведомстве состоялась встреча Министра обороны Украины Степана Полторака с делегацией Конгресса США, в рамках которой представители конгресса заверили в продолжении поддержки украинской армии. Об этом сообщает прес-служба правительственного портала, передает УНН.

Конгрессмены США пообещали помочь украинской армии

В рамках диалога стороны обсудили безопасность в Украине и мире, растущий масштаб угроз со стороны РФ, а также актуальные вопросы дальнейшего двустороннего военного сотрудничества между Украиной и США.

Как сообщили в пресс-центре, Степан Полторак ознакомил членов американской делегации с предыдущими результатами и перспективами реформ в Украине и отечественном оборонном ведомстве. Отдельно он отметил важность помощи, которую наше государство получает от своих стратегических партнеров, в частности Соединенных Штатов Америки.

"В условиях, когда агрессивные военные авантюры Кремля продолжают влиять на национальную экономику и уносить жизни украинцев, нам нужна поддержка обеих палат Конгресса США для продолжения успешной политики санкций против страны-агрессора. Хочу выразить благодарность конгрессменам обеих палат Конгресса США, правительству США, американскому народу за последовательную политическую, финансовую, совещательную и материально-техническую поддержку Украине", - сказал Министр обороны Украины.

В свою очередь, представители Конгресса США заверили украинскую сторону в продолжении политики поддержки Украины в борьбе за территориальную целостность, независимость, а также стремлении к дальнейшей евроатлантической интеграции.

Как отмечается, глава американской делегации, сенатор Конгресса США Майк Крейпоу подчеркнул важность совместных усилий по построению стабильной безопасности среды в регионе и дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщал УНН, вчера четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли в Киев, чтобы пообщаться с украинскими чиновниками о партнерстве между Украиной и США.

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