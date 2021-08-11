Конфлікт у центрі Києва: головний інспектор з паркування бризнув перцовим балончиком в обличчя власнику магазину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У центрі столиці головний інспектор з паркування бризнув газовим балоном в обличчя власнику кулінарного дому "Ібіс". За словами очевидців, конфлікт виник через паркування авто на тротуарі, передає УНН.
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За словами свідків, чоловік разом з водієм паркував свій BMW на тротуарі біля магазину на бульварі Лесі Українки. У цей час там працювали інспектори з паркування та комунальники, які встановлювали стовпчики.
Головний інспектор намагався не дати автівці заїхати на тротуар, після чого і виник словесний конфлікт з її власником. Він вилився у те, що інспектор дістав перцевий балончик та приснув в обличчя власника магазину. На допомогу вибігли охоронці магазину та зробили те ж саме у бік інспектора.
Як з'ясувалось, "війна" підприємців із службами міста за можливість паркувати автівки під магазинами триває не перший день.
Зараз на місці працюють слідчі.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
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