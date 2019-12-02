Конференція з питань клімату стартує у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. З 2 по 16 грудня в Мадриді пройде Конференція сторін Рамкової конвенції про зміну клімату. Її учасники розглянуть шляхи активізації зусиль із досягненню положень Паризької угоди по клімату 2015 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.
На конференцію зберуться лідери країн-учасниць Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, а також тисячі експертів, представників громадянського суспільства і приватного сектору.
25-я сесія сторін Конвенції, відомої як COP 25, спочатку повинна була пройти в столиці Чилі Сантьяго. Рішення про перенесення зустрічі в Мадрид було ухвалено буквально за місяць до її початку: в зв'язку з протестами в Чилі влада країні заявили, що не зможе забезпечити проведення кліматичного форуму. Хоча місцем його проведення стала столиця Іспанії, роль голови все ж залишилася за Чилі.
Учасникам Конференції мають бути обговорені заходи, які дозволять якомога швидше скоротити забруднення навколишнього середовища і стримати потепління клімату. Ухвалюючи Паризьку хартію, держави пообіцяли до кінця сторіччя утримати підвищення температури в межах 1,5 -2 градусів за Цельсієм, до 2030 року на 45 відсотків скоротити викиди парникових газів, а вже до 2050 року досягти нульового рівня їх викидів.
"Ми повинні в терміновому порядку задіяти всі інструменти багатостороннього співробітництва, щоб перетворити СОР 25 на майданчик, де будуть ухвалені більш амбітні зобов'язань в сфері боротьби зі зміною клімату, і вивести світ на шлях до низьковуглецевого і сталого розвитку", - заявила Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату Патрісія Еспіноса.
Нагадаємо, Європарламент оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію.