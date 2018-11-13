Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження тепломережі на перетині Руставелі та Саксаганського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, у результаті чого стався вилив гарячої води на проїжджу частину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
На місці вже працюють представники комунального підприємства "Київтеплоенерго" та столичної поліції.
Зараз на місце прибуває два аварійних авто та машина для евакуації автомобілей, що потрапили в зону підтоплення. Людей, постраждалих унаслідок пошкодження тепломережі, немає.
Рух на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського перекрито. Звертаємося до водіїв із проханням урахувати цю інформацію під час планування маршрутів поїздок.