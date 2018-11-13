Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения теплосети на пересечении Руставели и Саксаганского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло масштабное повреждения тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего произошла утечка горячей воды на проезжую часть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
На месте уже работают представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и столичной полиции.
Сейчас на место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.
Движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Обращаемся к водителям с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.