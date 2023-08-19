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Комунальники ліквідовують наслідки удару рф по Чернігову, до ранку працюватиме вуличне освітлення на випадок мародерства - міськрада

Київ • УНН

 • 632799 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Чернігові комунальні служби ліквідовують наслідки сьогоднішнього ракетного удару армії рф. До ранку у центрі працюватиме вуличне освітлення, аби попередити можливі випадки мародерства. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, пише УНН

Цитата

“Комунальні служби Чернігова зараз працюють в центрі міста, ліквідовуючи наслідки ракетного удару. Окрім локації довкола музично-драматичного театру, де правоохоронці проводять слідчі дії, фіксуючи злочин рф.

Всю ніч в центральній частині міста працюватиме вуличне освітлення, аби попередити можливі випадки мародерства”, - йдеться у повдіолменні у Telegram.

Доповнення

У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атаки армії рф у суботу, 19 серпня. Внаслідок ворожого удару загинули сім людей, ще 136 постраждали. 

Нагадаємо 

19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.

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