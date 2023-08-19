Коммунальщики ликвидируют последствия удара рф по Чернигову, до утра будет работать уличное освещение на случай мародерства - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Чернигове коммунальные службы ликвидируют последствия сегодняшнего ракетного удара армии рф. До утра в центре будет работать уличное освещение, чтобы предупредить возможные случаи мародерства. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, пишет УНН.
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“Коммунальные службы Чернигова сейчас работают в центре города, ликвидируя последствия ракетного удара. Кроме локации вокруг музыкально-драматического театра, где правоохранители проводят следственные действия, фиксируя преступление рф.
Всю ночь в центральной части города будет работать уличное освещение, чтобы предупредить возможные случаи мародерства”, - говорится в сообщении в Telegram.
Дополнение
В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию на месте атаки армии рф в субботу, 19 августа. В результате вражеского удара погибли семь человек, еще 136 пострадали.
Напомним
19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.