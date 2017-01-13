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Комплекс слідчих дій триває в Господарському суді м.Києва

Комплекс слідчих дій триває в Господарському суді м.Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Комплекс слідчих та розшукових дій триває в адміністративному приміщенні Господарського суду м.Києва та за місцем проживання судді-хабарника, затриманого вчора. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення всіх винних осіб до відповідальності, тривають обшуки в адміністративному приміщенні Господарського суду м.Києва та за місцем проживання судді, а також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, затримано суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду у сумі 16 тис. доларів.

Українські Національні Новини

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