Комплекс слідчих дій триває в Господарському суді м.Києва

“Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення всіх винних осіб до відповідальності, тривають обшуки в адміністративному приміщенні Господарського суду м.Києва та за місцем проживання судді, а також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, затримано суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду у сумі 16 тис. доларів.