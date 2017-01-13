Комплекс следственных действий продолжается в Хозяйственном суде Киева

"В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение всех виновных лиц к ответственности, продолжаются обыски в административном помещении Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи, а также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, задержан судья Хозяйственного суда Киева, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. Долларов.