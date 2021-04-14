Компенсація за затримку зарплат та пенсій: уряд ухвалив нові правила

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кабінет міністрів України визначив види доходів громадян, за які проведуть компенсацію у разі їх несвоєчасних виплат. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Цитата:

"Сьогодні на засіданні уряду схвалено постанову, якою визначено види грошових доходів, за які, у разі порушення термінів їх виплати, проводиться компенсація", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, до таких виплат включено:

• пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);

• соціальні виплати;

• стипендії;

• заробітну плату (грошове забезпечення);

• суму індексації грошових доходів громадян;

• суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

• суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

Довідково

Зазначеною постановою уточнюються джерела виплати такої компенсації (відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 77-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" створено Фонд соціального страхування України шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності).

Доповнення

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо компенсацій за затримку виплат відшкодування.

Пенсійний фонд вже з початку цього року "дотаційний". Як дослідили аналітики, ПФУ вже у січні недорахувався надходжень від ЄСВ, тому був змушений знову брати позички в Держказначейства для фінансування незапланованого дефіциту, і більше, аніж може повернути. Так, у першому місяці року ПФ не повернув Держказначейству 3 млрд грн позики.

Фінансова самодостатність Пенсійного фонду в 2021 році, вказують аналітики, залежатиме від якості його бюджету. Та від того, коли буде ухвалено рішення про чергову індексацію пенсій у 2021 році. Чим раніше відбудеться індексація, тим більшими, як зауважується, будуть ризики зростання “діри” в бюджеті Фонду.

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 17 лютого. З держбюджету до ПФУ передбачено спрямування 195,3 млрд грн.

До слова, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій менше - 172,57 мільярда гривень. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн.

І навіть при таких цифрах дефіцит Пенсійного фонду торік сягнув 13 млрд грн.

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