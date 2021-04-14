Компенсация за задержку зарплат и пенсий: правительство приняло новые правила

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров Украины определил виды доходов, за которые проведут компенсацию в случае их несвоевременных выплат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Цитата:

"Сегодня на заседании правительства принято постановление, которым определены виды денежных доходов, за которые, в случае нарушения сроков их выплаты, производится компенсация", - говорится в сообщении.

Летали

Так, к таким выплатам включено:

• пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);

• социальные выплаты;

• стипендии;

• заработную плату (денежное обеспечение);

• сумму индексации денежных доходов граждан;

• суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;

• суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.

Справка

Указанным постановлением уточняются источники выплаты такой компенсации (согласно Закону Украины от 28.12.2014 года № 77-VІІІ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда" создан Фонд социального страхования Украины путем слияния фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и фонда социального страхования по временной потере трудоспособности).

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях за задержку выплат возмещения.

Пенсионный фонд уже с начала этого года "дотационный". Как исследовали аналитики, ПФУ уже в январе недосчитался поступлений от ЕСВ, поэтому был вынужден снова брать ссуды у Госказначейства для финансирования незапланированного дефицита, и больше, чем может вернуть. Так, в первом месяце года ПФ не вернул Госказначейству 3 млрд грн ссуды.

Финансовая самодостаточность Пенсионного фонда в 2021 году, указывают аналитики, будет зависеть от качества его бюджета. И от того, когда будет принято решение об очередной индексации пенсий в 2021 году. Чем раньше произойдет индексация, тем больше, как отмечается, будут риски роста "дыры" в бюджете Фонда.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 17 февраля. Из госбюджета в ПФУ предусмотрено направление 195,3 млрд грн.

К слову, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий меньше - 172,57 миллиарда гривен. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн.

И даже при таких цифрах дефицит Пенсионного фонда в прошлом году достиг 13 млрд грн.

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