Компанію Fiat-Chrysler звинуватили у маніпуляціях з викидами

Агентство з охорони довкілля США заявило, що Fiat-Chrysler використовував програмне забезпечення, яке дозволило приховувати реальний рівень вихлопів у понад 100 тисячах дизельних автомобілів, проданих з 2014 року.

Сама компанія заперечила ці звинувачення.

Напередодні інша автомобільна компанія Volkswagen визнала, що винна у схожих порушеннях.