Компанію Fiat-Chrysler звинуватили у маніпуляціях з викидами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Ціна акцій італійсько-американського автовиробника Fiat-Chrysler впала на понад 15% по тому, як влада США звинуватила компанію в порушенні екологічних стандартів, передає УНН із посиланням на ВВС.
Агентство з охорони довкілля США заявило, що Fiat-Chrysler використовував програмне забезпечення, яке дозволило приховувати реальний рівень вихлопів у понад 100 тисячах дизельних автомобілів, проданих з 2014 року.
Сама компанія заперечила ці звинувачення.
Напередодні інша автомобільна компанія Volkswagen визнала, що винна у схожих порушеннях.