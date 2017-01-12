Компанию Fiat-Chrysler обвинили в манипуляциях с выбросами

Агентство по охране окружающей среды США заявило, что Fiat-Chrysler использовал программное обеспечение, которое позволило скрывать реальный уровень выхлопов в более чем 100 тысячах дизельных автомобилей, проданных с 2014 года.

Сама компания отрицает эти обвинения.

Накануне другая автомобильная компания Volkswagen признала, что должна в подобных нарушениях.