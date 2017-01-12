Компанию Fiat-Chrysler обвинили в манипуляциях с выбросами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Цена акций итальянско-американского автопроизводителя Fiat-Chrysler упала более чем на 15% после того, как власти США обвинили компанию в нарушении экологических стандартов, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Агентство по охране окружающей среды США заявило, что Fiat-Chrysler использовал программное обеспечение, которое позволило скрывать реальный уровень выхлопов в более чем 100 тысячах дизельных автомобилей, проданных с 2014 года.
Сама компания отрицает эти обвинения.
Накануне другая автомобильная компания Volkswagen признала, что должна в подобных нарушениях.