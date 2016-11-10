Компанії, що поширюють неправду про свою благодійність, щонайменше заслуговують на осуд - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Компанії, які вводить в оману суспільство щодо своєї роботи, і благодійної діяльності, зокрема, щонайменше заслуговують на осуд. Про це УНН зазначив народний депутат, член антикорупційного Комітету ВРУ Юрій Дерев’янко, коментуючи дані про те, що іноземна компанія “Євро Фарма Інтернешнл” опублікувала на своєму офіційному сайті неправдиву інформації про начебто лікування бійців АТО.
“Я вважаю що будь-які люди чи компанії чи юридичні особи, які намагаються ввести в оману суспільство, вони ведуть себе не правильно. І це не тільки заслуговує на осуд, можливо це мало б мати і якісь інші наслідки. Але тут залежить від ступеню введення в оману”, — сказав він.
За словами політика, вивчати, якими наслідки загрожує поширення компанією неправдивої інформацію про свою діяльність, мають юристи.
“Є різниця між неточною інформацією, цілеспрямованим обманом, чи шахрайськими діями. Тому питання треба вивчати глибоко”, — додав він.
Ю.Деревянко також зауважив , що уразі надходження відповідних даних щодо обману “Євро Фарма Інтернешнл” ( яка заявляє про допомогу бійцям АТО, проте цього не робить) до антикорупційного Комітет ВРУ, нардепи розглядатимуть це питання.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на офіційному сайті ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” сказано, що компанія “в тісній співпраці з Міністерством оборони взяла на себе зобов’язання лікувати солдат АТО, використовуючи свої інноваційні продукти”.
Однак, у Міноборони таку інформацію спростували, зазначивши, що жодної співпраці Військово-медичний департамент Міністерства оборони України з ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” не має.