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Компании, распространяющие ложь о своей благотворительности, по меньшей мере заслуживают осуждения - нардеп

Киев • УНН

 • 9044 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Компании, которые вводят в заблуждение общество  о своей работе, и благотворительной деятельности, в частности, по меньшей мере заслуживают осуждения. Об этом УНН сказал народный депутат, член антикоррупционного Комитета ВРУ Юрий Деревянко, комментируя данные о том, что иностранная компания "Евро Фарма Интернешнл" опубликовала на своем официальном сайте ложную информации о якобы лечении бойцов АТО .

"Я считаю, что любые люди или компании или юридические лица, которые пытаются ввести в заблуждение общество, они ведут себя неправильно. И это не только заслуживает осуждения, возможно это должно иметь и некоторые другие последствия. Но здесь зависит от степени введение в заблуждение ", - сказал он.

По словам политика, изучать, какими последствиями угрожает распространение компанией ложной информацию о своей деятельности, должны юристы.

"Есть разница между неточной информацией, целенаправленным обманом, или мошенническими действиями. Поэтому вопрос надо изучать глубоко ", - добавил он.

Ю.Деревянко также отметил, что в случае поступления соответствующих данных относительно обмана "Евро Фарма Интернешнл" (которая заявляет о помощи бойцам АТО, однако этого не делает) в антикоррупционный комитет ВРУ, нардепы будут рассматривать этот вопрос.

Напомним, как сообщал УНН, на официальном сайте ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить солдат АТО, используя свои инновационные продукты".

Однако, в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что никакого сотрудничества Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины с ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" не имеет.

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