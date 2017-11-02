Компанія з кіберзлочинності передала Інтерполу відомості про вірус BadRabbit
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Компанія Group-IB, яка займається запобіганням і розслідуванням кіберзлочинів заявила про передачу відомостей вірусу BadRabbit Інтерполу, з метою встановити осіб, які стоять за кібер-атаками, передає УНН посилаючись на прес-службу Group-IB.
“Дані (вірусу BadRabbit) були передані спеціальному підрозділу міжнародної поліції, який курирує розслідування кіберзлочинів — INTERPOL Global Complex for Innovation”, - повідомили у прес-службі.
Зазначається, що компанія Group-IB провела технічний аналіз вірусу-шифрувальника Bad Rabbit, який минулого тижня атакував редакції ряду федеральних російських ЗМІ і фінансові організації, а також об’єкти інфраструктури на Україні (метрополітен, аеропорт, Міністерство інфраструктури).
За інформацією, експерти отримали інформацію про джерело і способи поширення шкідливої програми, проаналізували її структуру та функції.
“В ході дослідження фахівці виявили цифрові сліди, які дозволять встановити конкретних осіб, причетних до цієї атаки”, — повідомили у прес-службі компанії.
Як повідомляв УНН, за розробкою та розповсюдженням вірусу BadRabbit стоїть теж саме угрупування хакерів BlackEnergy, які створили вірус NotPetya.