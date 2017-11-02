Компания по киберпреступности передала Интерполу сведения о вирусе BadRabbit
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Компания Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений заявила о передаче сведений вируса BadRabbit Интерпола, с целью установить лиц, которые стоят за кибер-атаками, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Group-IB.
"Данные (вируса BadRabbit) были переданы специальному подразделению международной полиции, курирующий расследование киберпреступлений - INTERPOL Global Complex for Innovation", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что компания Group-IB провела технический анализ вируса-шифровальщика Bad Rabbit, на прошлой неделе атаковал редакции ряда федеральных российских СМИ и финансовые организации, а также объекты инфраструктуры на Украине (метрополитен, аэропорт, Министерство инфраструктуры).
По информации, эксперты получили информацию об источнике и способы распространения вредоносной программы, проанализировали ее структуру и функции.
"В ходе исследования специалисты обнаружили цифровые следы, которые позволят установить конкретных лиц, причастных к этой атаке", - сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщал УНН, за разработкой и распространением вируса BadRabbit стоит тоже самое группировки хакеров BlackEnergy, которые создали вирус NotPetya.