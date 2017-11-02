Компания по киберпреступности передала Интерполу сведения о вирусе BadRabbit

"Данные (вируса BadRabbit) были переданы специальному подразделению международной полиции, курирующий расследование киберпреступлений - INTERPOL Global Complex for Innovation", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что компания Group-IB провела технический анализ вируса-шифровальщика Bad Rabbit, на прошлой неделе атаковал редакции ряда федеральных российских СМИ и финансовые организации, а также объекты инфраструктуры на Украине (метрополитен, аэропорт, Министерство инфраструктуры).

По информации, эксперты получили информацию об источнике и способы распространения вредоносной программы, проанализировали ее структуру и функции.

"В ходе исследования специалисты обнаружили цифровые следы, которые позволят установить конкретных лиц, причастных к этой атаке", - сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНН, за разработкой и распространением вируса BadRabbit стоит тоже самое группировки хакеров BlackEnergy, которые создали вирус NotPetya.