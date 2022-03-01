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Компанія Nike зупинила роботу інтернет-магазину в Росії

Компанія Nike зупинила роботу інтернет-магазину в Росії

Київ • УНН

 • 133423 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У компанії Nike повідомили, що наразі не можуть забезпечити доставку товарів росіянам. Про це йдеться на сайті компанії, інформує УНН.

Цитата

“Наразі компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям в Росії. У зв’язку з цим купівля товарів на веб-сайті nike.com і у додатку Nike тимчасово недоступні в цьому регіоні. Відвідайте найближчий магазин Nike”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Apple припинила продаж своєї техніки на офіційному онлайн-магазині в Росії.

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