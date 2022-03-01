Компанія Nike зупинила роботу інтернет-магазину в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У компанії Nike повідомили, що наразі не можуть забезпечити доставку товарів росіянам. Про це йдеться на сайті компанії, інформує УНН.
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“Наразі компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям в Росії. У зв’язку з цим купівля товарів на веб-сайті nike.com і у додатку Nike тимчасово недоступні в цьому регіоні. Відвідайте найближчий магазин Nike”, — йдеться в повідомленні.
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