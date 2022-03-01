Компания Nike остановила работу интернет-магазина в России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В компании Nike сообщили, что пока не могут обеспечить доставку товаров россиянам. Об этом говорится на сайте компании, информирует УНН.
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“Сейчас компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим покупка товаров на веб-сайте nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike”, — говорится в сообщении.
Напомним
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