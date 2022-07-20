Компанія "Хенкель" спрямувала на допомогу Україні близько 650 млн грн

«Загальний обсяг коштів, спрямованих на підтримку співробітників, фінансування гуманітарних проєктів для постраждалих від війни людей і громад, а також на підтримку України, наближається до 650 млн грн», — сказала вона.

Допомога включає фінансові пожертви благодійним фондам і гуманітарним організаціям, передання продукції волонтерським рухам для постраждалих від війни та окупації людей і громад, а також допомогу прихисткам для біженців і медичним закладам.

«Команди та бренди «Хенкель» і зараз активно працюють над новими проєктами з допомоги», — додала Олена Єфремова-Курсік.

Окрім гуманітарної допомоги, «Хенкель» в Україні підтримала українських споживачів та економічну активність бізнесу. «Ми підставили плече нашим українським партнерам, допомагаючи їм зберегти тисячі робочих місць в умовах війни», — розказала президент компанії.

Вона нагадала, що продукція «Хенкель» — це не лише відомі всім споживчі товари для краси та гігієни, але й продукція для багатьох секторів економіки, зокрема будівництва, пакування для харчової промисловості, сервісу промислового обладнання, обслуговування автівок і спеціального транспорту, у тому числі рятувальних та екстрених служб.

Компанія майже повністю відновила нормальну діяльність. «Наразі «Хенкель» в Україні не здійснює діяльності лише на тимчасово окупованих територіях. У безпечних для співробітників і партнерів локаціях усе працює, наскільки це можливо з урахуванням викликів воєнного часу. На цей час близько 83% колективу компанії в усіх українських бізнес-підрозділах працює в режимі повної зайнятості, хоча дехто дистанційно — із країн ЄС або у безпечних регіонах України», — розказала в інтерв’ю Олена Єфремова-Курсік.

За її словами міжнародна компанія планує продовжити розвиток свого бізнесу в Україні, допомагаючи її економічному відновленню та зростанню.

«Ми маємо чіткі інвестиційні плани для України: на рівні керівництва глобальної компанії Henkel затверджено рішення про 200 млн грн інвестицій в український бізнес. Ми віримо в Україну та її майбутнє!» — наголосила президент компанії «Хенкель» в Україні.

Міжнародна компанія Henkel зі штаб-квартирою у німецькому Дюссельдорфі відома українським споживачам як виробник та постачальник товарів популярних брендів для догляду за оселею, гігієни та краси, а також для будівництва та індустрії — Silan, Persil, Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Loctite, Сeresit та багато інших. Раніше компанія однією з перших серед глобальних бізнес-лідерів засудила російське вторгнення до України та заявила про вихід з ринку рф.

Президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся, згадавши про цей крок: «Усе більше світових компаній оголошують про припинення бізнесу в росії. Henkel — серед сотень таких великих компаній».