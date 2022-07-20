Компанія "Хенкель" спрямувала на допомогу Україні близько 650 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Від початку війни міжнародна компанія Henkel та її український бізнес надали на підтримку України та постраждалих від війни осіб допомогу на 650 млн грн. Про це розповіла президент «Хенкель» в Україні Олена Єфремова-Курсік в інтерв’ю для видання «Новое время», пише УНН.
«Загальний обсяг коштів, спрямованих на підтримку співробітників, фінансування гуманітарних проєктів для постраждалих від війни людей і громад, а також на підтримку України, наближається до 650 млн грн», — сказала вона.
Допомога включає фінансові пожертви благодійним фондам і гуманітарним організаціям, передання продукції волонтерським рухам для постраждалих від війни та окупації людей і громад, а також допомогу прихисткам для біженців і медичним закладам.
«Команди та бренди «Хенкель» і зараз активно працюють над новими проєктами з допомоги», — додала Олена Єфремова-Курсік.
Окрім гуманітарної допомоги, «Хенкель» в Україні підтримала українських споживачів та економічну активність бізнесу. «Ми підставили плече нашим українським партнерам, допомагаючи їм зберегти тисячі робочих місць в умовах війни», — розказала президент компанії.
Вона нагадала, що продукція «Хенкель» — це не лише відомі всім споживчі товари для краси та гігієни, але й продукція для багатьох секторів економіки, зокрема будівництва, пакування для харчової промисловості, сервісу промислового обладнання, обслуговування автівок і спеціального транспорту, у тому числі рятувальних та екстрених служб.
Компанія майже повністю відновила нормальну діяльність. «Наразі «Хенкель» в Україні не здійснює діяльності лише на тимчасово окупованих територіях. У безпечних для співробітників і партнерів локаціях усе працює, наскільки це можливо з урахуванням викликів воєнного часу. На цей час близько 83% колективу компанії в усіх українських бізнес-підрозділах працює в режимі повної зайнятості, хоча дехто дистанційно — із країн ЄС або у безпечних регіонах України», — розказала в інтерв’ю Олена Єфремова-Курсік.
За її словами міжнародна компанія планує продовжити розвиток свого бізнесу в Україні, допомагаючи її економічному відновленню та зростанню.
«Ми маємо чіткі інвестиційні плани для України: на рівні керівництва глобальної компанії Henkel затверджено рішення про 200 млн грн інвестицій в український бізнес. Ми віримо в Україну та її майбутнє!» — наголосила президент компанії «Хенкель» в Україні.
Міжнародна компанія Henkel зі штаб-квартирою у німецькому Дюссельдорфі відома українським споживачам як виробник та постачальник товарів популярних брендів для догляду за оселею, гігієни та краси, а також для будівництва та індустрії — Silan, Persil, Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Loctite, Сeresit та багато інших. Раніше компанія однією з перших серед глобальних бізнес-лідерів засудила російське вторгнення до України та заявила про вихід з ринку рф.
Президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся, згадавши про цей крок: «Усе більше світових компаній оголошують про припинення бізнесу в росії. Henkel — серед сотень таких великих компаній».