Компания "Хенкель" направила для помощи Украине около 650 млн грн

«Общий объем средств, направленных для поддержки сотрудников, финансирования гуманитарных проектов для пострадавших от войны людей и общин, а также для поддержки Украины, приближается к 650 млн грн», — сказала она.

Помощь включает финансовые пожертвования благотворительным фондам и гуманитарным организациям, передачу продукции волонтерским движениям для пострадавших от войны и оккупации людей и общин, а также помощь приютам для беженцев и медицинским учреждениям.

«Команды и бренды «Хенкель» и сейчас активно работают над новыми проектами относительно помощи», — добавила Елена Ефремова-Курсик.

Кроме гуманитарной помощи, «Хенкель» в Украине поддержала украинских потребителей и экономическую активность бизнеса. «Мы подставили плечо нашим украинским партнерам, помогая им сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны», — рассказала президент компании.

Она напомнила, что продукция «Хенкель» — это не только известные всем потребительские товары для красоты и гигиены, но и продукция для многих секторов экономики, в частности строительства, упаковки для пищевой промышленности, сервиса промышленного оборудования, обслуживания автомобилей и специального транспорта, в том числе спасательных и экстренных служб.

Компания почти полностью восстановила нормальную деятельность. «Сейчас «Хенкель» в Украине не осуществляет деятельности лишь на временно оккупированных территориях. В безопасных для сотрудников и партнеров локациях всё работает, насколько это возможно с учетом вызовов военного времени. На данное время приблизительно 83% коллектива компании во всех украинских бизнес-подразделениях работает в режиме полной занятости, хотя кое-кто дистанционно — из стран ЕС или в безопасных регионах Украины», — рассказала в интервью Елена Ефремова-Курсик.

По ее словам, международная компания планирует продолжить развитие своего бизнеса в Украине, помогая ее экономическому восстановлению и росту.

«Мы имеем четкие инвестиционные планы для Украины: на уровне руководства глобальной компании Henkel утверждено решение о 200 млн грн инвестиций в украинский бизнес. Мы верим в Украину и ее будущее!» — подчеркнула президент компании «Хенкель» в Украине.

Международная компания Henkel со штаб-квартирой в немецком Дюссельдорфе известна украинским потребителям как производитель и поставщик товаров популярных брендов для ухода за домом, гигиены и красоты, а также для строительства и индустрии — Silan, Persil, Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Loctite, Сeresit и много других. Ранее компания одной из первых среди глобальных бизнес-лидеров осудила российское вторжение в Украину и заявила о выходе с рынка рф.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно откликнулся, вспомнив об этом шаге: «Всё больше мировых компаний объявляют о прекращении бизнеса в россии. Henkel — среди сотен таких крупных компаний».