Компанія Colgate-Palmolive обмежила продажі в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Американський виробник гігієнічних засобів і побутової хімії Colgate-Palmolive обмежив імпорт товарів і відмовився від інвестицій в Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву компанії.
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"Багато хто з вас також запитував про нашу діяльність у Росії. Ми припинили ввезення та продаж усіх товарів, крім товарів першої необхідності для здоров'я та гігієни для повсякденного використання. Ми також припинили всі капіталовкладення, медійну, рекламну діяльність", — ідеться у повідомленні.
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Внаслідок санкцій за вторгнення Росії в Україну росіяни втратили вже майже 100 тисяч робочих місць.