Компанія Colgate-Palmolive обмежила продажі в Росії

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"Багато хто з вас також запитував про нашу діяльність у Росії. Ми припинили ввезення та продаж усіх товарів, крім товарів першої необхідності для здоров'я та гігієни для повсякденного використання. Ми також припинили всі капіталовкладення, медійну, рекламну діяльність", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок санкцій за вторгнення Росії в Україну росіяни втратили вже майже 100 тисяч робочих місць.