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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Компанія Colgate-Palmolive обмежила продажі в Росії

Компанія Colgate-Palmolive обмежила продажі в Росії

Київ • УНН

 • 126730 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Американський виробник гігієнічних засобів і побутової хімії Colgate-Palmolive обмежив імпорт товарів і відмовився від інвестицій в Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву компанії.

Цитата

"Багато хто з вас також запитував про нашу діяльність у Росії. Ми припинили ввезення та продаж усіх товарів, крім товарів першої необхідності для здоров'я та гігієни для повсякденного використання. Ми також припинили всі капіталовкладення, медійну, рекламну діяльність", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок санкцій за вторгнення Росії в Україну росіяни втратили вже майже 100 тисяч робочих місць.

Українські Національні Новини

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