Компания Colgate-Palmolive ограничила продажи в России

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"Многие из вас также спрашивали о нашей деятельности в России. Мы прекратили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены для повседневного использования. Мы также прекратили все капиталовложения, медийную рекламную деятельность", — говорится в сообщении.

Напомним

Вследствие санкций за вторжение России в Украину россияне потеряли уже почти 100 тысяч рабочих мест.