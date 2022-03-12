Компания Colgate-Palmolive ограничила продажи в России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Американский производитель гигиенических средств и бытовой химии Colgate-Palmolive ограничил импорт товаров и отказался от инвестиций в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.
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"Многие из вас также спрашивали о нашей деятельности в России. Мы прекратили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены для повседневного использования. Мы также прекратили все капиталовложения, медийную рекламную деятельность", — говорится в сообщении.
Напомним
Вследствие санкций за вторжение России в Украину россияне потеряли уже почти 100 тысяч рабочих мест.