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19:03 • 49247 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 105570 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Компания Colgate-Palmolive ограничила продажи в России

Компания Colgate-Palmolive ограничила продажи в России

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Американский производитель гигиенических средств и бытовой химии Colgate-Palmolive ограничил импорт товаров и отказался от инвестиций в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.

Цитата

"Многие из вас также спрашивали о нашей деятельности в России. Мы прекратили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены для повседневного использования. Мы также прекратили все капиталовложения, медийную рекламную деятельность", — говорится в сообщении.

Напомним

Вследствие санкций за вторжение России в Украину россияне потеряли уже почти 100 тысяч рабочих мест.

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