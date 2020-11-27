Комітети ВР мають зауваження до доопрацьованого Бюджету-2021, триває обговорення – нардеп

“Зараз кожен комітет якраз вивчає свою частину і загалом зміни до бюджету. Очевидно, що ми вже будемо оговорювати коли очно зберемося на пленарний тиждень, на якісь зустрічі фракції. Тим не менше, можуть бути зауваження окремих комітетів, наприклад нашого комітету (з питань інформаційної політики — ред.), в культури. Є здивування, чому зрізали фінансування деяких захищених статей, як от зарплати працівникам театрів та біліотек”, — сказала Кравчук.

За її словами, нардепи розуміють, що потрібно було знайти певний баланс бажань, адже важливим завданням було зменшити дефіцит бюджету.

“І, звичайно, цей бюджет має бути реалістичним і відповідати стану речей. Будемо обговорювати, але іншого варіанту, ніж найближчі тижні прийняти бюджет у ВР немає. Неможна заходити в новий рік без бюджету, це буде поганим сигналом”, — додала Кравчук.

Нагадаємо, вчора, 27 листопада, уряд схвалив доопрацьований Бюджет 2021.



Вже сьогодні, 27 листопада, фінальний бюджет надійшов до ВР.