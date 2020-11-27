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Комітети ВР мають зауваження до доопрацьованого Бюджету-2021, триває обговорення – нардеп

Комітети ВР мають зауваження до доопрацьованого Бюджету-2021, триває обговорення – нардеп

Київ • УНН

 • 19944 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Комітети ВР наразі обговорюють доопрацьований урядом до другого читання держбюджет на 2021 рік. До документу є зауваження, зокрема, щодо зменшення зарплат працівників сфери культури. Про це в коментарі УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“Зараз кожен комітет якраз вивчає свою частину і загалом зміни до бюджету. Очевидно, що ми вже будемо оговорювати коли очно зберемося на пленарний тиждень, на якісь зустрічі фракції. Тим не менше, можуть бути зауваження окремих комітетів, наприклад нашого комітету (з питань інформаційної політики — ред.), в культури. Є здивування, чому зрізали фінансування деяких захищених статей, як от зарплати працівникам театрів та біліотек”, — сказала Кравчук.

За її словами, нардепи розуміють, що потрібно було знайти певний баланс бажань, адже важливим завданням було зменшити дефіцит бюджету.

“І, звичайно, цей бюджет має бути реалістичним і відповідати стану речей. Будемо обговорювати, але іншого варіанту, ніж найближчі тижні прийняти бюджет у ВР немає. Неможна заходити в новий рік без бюджету, це буде поганим сигналом”, — додала Кравчук.

Нагадаємо, вчора, 27 листопада, уряд схвалив доопрацьований Бюджет 2021.

Вже сьогодні, 27 листопада, фінальний бюджет надійшов до ВР.

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