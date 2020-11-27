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Комитеты ВР имеют замечания к доработанному Бюджета-2021, продолжается обсуждение - нардеп

Комитеты ВР имеют замечания к доработанному Бюджета-2021, продолжается обсуждение - нардеп

Киев  •  УНН

 • 19938 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Комитеты ВР сейчас обсуждают доработанный правительством ко второму чтению госбюджет на 2021 год. К документу есть замечания, в частности, уменьшение зарплат работников сферы культуры. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сейчас каждый комитет как раз изучает свою часть и вообще изменения в бюджет. Очевидно, что мы уже будем оговаривать когда очно соберемся на пленарной неделе, на какие-то встречи фракции. Тем не менее, могут быть замечания отдельных комитетов, например нашего комитета (по вопросам информационной политики - ред.), в культуре. Есть удивление, почему срезали финансирование некоторых защищенных статей, вроде зарплаты работникам театров и билиотек", - сказала Кравчук.

По ее словам, нардепы понимают, что нужно было найти определенный баланс желаний, ведь важной задачей было уменьшить дефицит бюджета.

"И, конечно, этот бюджет должен быть реалистичным и отвечать положению вещей. Будем обсуждать, но другого варианта, чем ближайшие недели принять бюджет в ВР нет. Нельзя заходить в новый год без бюджета, это будет плохим сигналом", - добавила Кравчук.

Напомним, вчера, 27 ноября, правительство одобрило доработанный Бюджет 2021.

Уже сегодня, 27 ноября, финальный бюджет поступил в ВР.

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