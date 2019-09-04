Комітет з прав людини визначився з кількістю підкомітетів та їх керівниками
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово-окупованих територій визначився з кількістю підкомітетів та осібами, які їх очолять. За відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
В комітеті одноголосно прийняли рішення про 6 підкомітетів та проголосували за осіб, які їх очолюватимуть:
1. Підкомітет з питань прав людини – Тарас Тарасенко, політична партія "Слуга народу",
2. Підкомітет з питань етнополітики прав корінних народів та національних меншин України – Ахтем Чийгоз, політична партія "Європейська солідарність",
3. Підкомітет з питань міграційної політики та громадянства – Вадим Рабінович, політична партія "Опозиційна платформа за життя",
4. Підкомітет з питань гендерної рівності і недискримінації – Неллі Яковлєва, політична партія "Слуга народу",
5. Підкомітет з прав і свобод осіб які проживають на тимчасово окупованих територіях України та внутрішньо-переміщених осіб – Олексій Кузнєцов, політична партія "Слуга народу".
6. Підкомітет з питань тимчасово-окупованих територій України – Константин Касай, політична партія "Слуга народу".
Нагадаємо, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій проведе виїзні засідання у Донецькій та Луганській областях.