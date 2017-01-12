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Комітет ЄП підтримав “безвіз” для Грузії

Комітет ЄП підтримав “безвіз” для Грузії

Київ • УНН

 • 8580 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Комітет громадянських свобод Європейського парламенту одноголосно підтримав візову лібералізацію для Грузії, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначає видання, таке голосування відкриває шлях для фінального голосування у парламенті вже в лютому.

Також зазначається, що перед тим, як безвізовий режим почне діяти, має відбутися остаточне схвалення і переклад механізму зупинення дії “безвізу” в Європейському парламенті і країнами ЄС.

Видання повідомляє, що дипломати ЄС стверджують, що це може статися в березні, і що громадяни Грузії можуть подорожувати без віз до Шенгенської зони від квітня чи травня.

Як відзначається, механізм призупинення “безвізу” дозволятиме припинення на дев’ять місяців вільних пересувань Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань “безвізом” тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.

Також наголошується, що для України переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як механізм призупинення “безвізу” запрацює. Водночас дипломати очікують, що і переговори і подальше голосування відбудуться оперативно, і Україна зможе отримати “безвіз” приблизно через місяць після Грузії.

Як повідомляв УНН, Україна може отримати право на безвізові поїздки до країн ЄС до травня-червня, тоді як Грузія — до квітня-травня.

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