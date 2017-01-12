Комитет ЕП поддержал "безвиз" для Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Комитет гражданских свобод Европейского парламента единогласно поддержал визовую либерализацию для Грузии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечает издание, такое голосование открывает путь для финального голосования в парламенте уже в феврале.
Также отмечается, что перед тем, как безвизовый режим начнет действовать, должно состояться окончательное одобрение и перевод механизма приостановления действия "безвиза" в Европейском парламенте и странами ЕС.
Издание сообщает, что дипломаты ЕС утверждают, что это может произойти в марте, и что граждане Грузии смогут путешествовать без виз в Шенгенскую зону с апреля или мая.
Как отмечается, механизм приостановления "безвиза" будет позволять прекращать на девять месяцев свободное передвижение Шенгенским пространством иностранным гражданам в случае стремительного роста нелегальной миграции или других злоупотреблений "безвизом" тем или иным третьим государством среди 60 стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим.
Также отмечается, что для Украины переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно визовой либерализации могут продолжиться после того, как механизм приостановления "безвиза" заработает. В то же время дипломаты ожидают, что и переговоры и дальнейшее голосование пройдут оперативно, и Украина сможет получить "безвиз" примерно через месяц после Грузии.
Как сообщал УНН, Украина может получить право на безвизовые поездки в страны ЕС до мая-июня, тогда как Грузия - до апреля-мая.