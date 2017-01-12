Комитет ЕП поддержал "безвиз" для Грузии

Как отмечает издание, такое голосование открывает путь для финального голосования в парламенте уже в феврале.

Также отмечается, что перед тем, как безвизовый режим начнет действовать, должно состояться окончательное одобрение и перевод механизма приостановления действия "безвиза" в Европейском парламенте и странами ЕС.

Издание сообщает, что дипломаты ЕС утверждают, что это может произойти в марте, и что граждане Грузии смогут путешествовать без виз в Шенгенскую зону с апреля или мая.

Как отмечается, механизм приостановления "безвиза" будет позволять прекращать на девять месяцев свободное передвижение Шенгенским пространством иностранным гражданам в случае стремительного роста нелегальной миграции или других злоупотреблений "безвизом" тем или иным третьим государством среди 60 стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим.

Также отмечается, что для Украины переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно визовой либерализации могут продолжиться после того, как механизм приостановления "безвиза" заработает. В то же время дипломаты ожидают, что и переговоры и дальнейшее голосование пройдут оперативно, и Украина сможет получить "безвиз" примерно через месяц после Грузии.

Как сообщал УНН, Украина может получить право на безвизовые поездки в страны ЕС до мая-июня, тогда как Грузия - до апреля-мая.