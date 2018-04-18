Комітет ВР підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Парламентський комітет з питань культури і духовності у середу розглянув постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні, ухвалив затвердити її і рекомендувати Верховній Раді голосувати за неї в цілому. Про це в коментарі УНН повідомив заступник голови комітету з питань культури і духовності – голова підкомітету в сфері свободи совісті Віктор Єленський.