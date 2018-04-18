Комітет ВР підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Парламентський комітет з питань культури і духовності у середу розглянув постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні, ухвалив затвердити її і рекомендувати Верховній Раді голосувати за неї в цілому. Про це в коментарі УНН повідомив заступник голови комітету з питань культури і духовності – голова підкомітету в сфері свободи совісті Віктор Єленський.
"Сьогодні відбулось засідання комітету з питань культури і духовності, і ми на ньому розглядали постанову про звернення Президента до Вселенського Константинопольського Патріарха Варфоломія щодо надання православній Україні Томосу про автокефалію Української церкви", - сказав він.
За словами Єленського, під час засідання комісія затвердила постанову про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха.
"Ми ухвалили затвердити цю постанову і рекомендувати Верховній Раді голосувати за неї в цілому", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, 18 квітня у Раді зареєстровано проект постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Голова Верховної Ради Андрій Парубій дав доручення комітету з питань культури і духовності в позачерговому порядку розглянути цей проект з тим, щоб розглянути його на пленарному засіданні у четвер.
Раніше Президент заявив, що проситиме Вселенського Патріарха про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.