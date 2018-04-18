Комитет ВР поддержал постановление по автокефалии Православной Церкви в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Парламентский комитет по вопросам культуры и духовности в среду рассмотрел постановление о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, принял утвердить его и рекомендовать Верховной Раде голосовать за него в целом. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности - председатель подкомитета в сфере свободы совести Виктор Еленский.
"Сегодня состоялось заседание комитета по вопросам культуры и духовности, и мы на нем рассматривали постановление об обращении Президента к Вселенскому Константинопольскому Патриарху Варфоломею о предоставлении православной Украине Томоса об автокефалии Украинской церкви", - сказал он.
По словам Еленского, во время заседания комиссия утвердила постановление о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху.
"Мы приняли утвердить это постановление и рекомендовать Верховной Раде голосовать за него в целом", - сообщил он.
Как сообщал УНН, 18 апреля в Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий дал поручение комитету по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке рассмотреть этот проект с тем, чтобы рассмотреть его на пленарном заседании в четверг.
Ранее Президент заявил, что будет просить Вселенского Патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.