Комитет ВР поддержал постановление по автокефалии Православной Церкви в Украине

"Сегодня состоялось заседание комитета по вопросам культуры и духовности, и мы на нем рассматривали постановление об обращении Президента к Вселенскому Константинопольскому Патриарху Варфоломею о предоставлении православной Украине Томоса об автокефалии Украинской церкви", - сказал он.

По словам Еленского, во время заседания комиссия утвердила постановление о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху.

"Мы приняли утвердить это постановление и рекомендовать Верховной Раде голосовать за него в целом", - сообщил он.

Как сообщал УНН, 18 апреля в Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий дал поручение комитету по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке рассмотреть этот проект с тем, чтобы рассмотреть его на пленарном заседании в четверг.

Ранее Президент заявил, что будет просить Вселенского Патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.