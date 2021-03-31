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Комітет ВР переніс на 8 квітня розгляд законопроекту про “податок на Google”

Комітет ВР переніс на 8 квітня розгляд законопроекту про “податок на Google”

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики переніс на 8 квітня розгляд законопроекту № 3683 про так званий “податок на Google”. Про це журналісту УНН повідомив голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК цього комітету ВР Олексій Устенко.

Цитата:

“Перенесли розгляд закону (про податок на Google —ред.) на 8 квітня. Були неточності й податкова попросила тиждень на коригування”, — розповів Устенко.

Доповнення

Раніше Устенко розповідав, що сьогодні комітет планував розглянути законопроект № 3683 про так званий “податок на Google”.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 3683 про так званий “податок на Google”.

Нардеп Данило Гетманцев раніше пояснив, що ним пропонується ввести зручний механізм для оподаткування таких компаній, аби забезпечити надходження до державного бюджету і урівняти в правах український і транснаціональний бізнес, який “чомусь сьогодні є пільговим”.

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