Комітет ВР переніс на 8 квітня розгляд законопроекту про “податок на Google”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики переніс на 8 квітня розгляд законопроекту № 3683 про так званий “податок на Google”. Про це журналісту УНН повідомив голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК цього комітету ВР Олексій Устенко.
Цитата:
“Перенесли розгляд закону (про податок на Google —ред.) на 8 квітня. Були неточності й податкова попросила тиждень на коригування”, — розповів Устенко.
Доповнення
Раніше Устенко розповідав, що сьогодні комітет планував розглянути законопроект № 3683 про так званий “податок на Google”.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 3683 про так званий “податок на Google”.
Нардеп Данило Гетманцев раніше пояснив, що ним пропонується ввести зручний механізм для оподаткування таких компаній, аби забезпечити надходження до державного бюджету і урівняти в правах український і транснаціональний бізнес, який “чомусь сьогодні є пільговим”.